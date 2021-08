Disney Plus: producciones que llegan del 8 al 14 de agosto de 2021

Nuevos títulos serán parte del catálogo de Disney Plus en la segunda semana de agosto, por lo que miles de suscriptores están a la espera de encontrarse con una gran cantidad de series y películas.

Una de las novedades que llega a Disney Plus es What if...?, considerada la primera serie animada de Marvel Studios y que contará historias alternativas de los icónicos superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Asimismo, se podrá ver el documental Soy Greta dirigido por Nathan Grossman, el cual sigue la vida diaria de la activista Greta Thunberg. La producción se estrenó en el 77 Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre de 2020, con recepciones positivas por parte de la crítica.

A continuación, te revelamos la lista completa de producciones que llegarán a Disney Plus entre el 1 y el 7 de agosto de 2021.

Lista de series y películas que se estrenarán en Disney Plus