El mundo de DC ha sufrido varios y grandes cambios en el cine de los últimos años y, aunque ya no veremos una secuela de Justice League de Zack Snyder, hay muchos otros personajes del mundo de los cómics que seguirán explotándose, ya sea con secuelas de películas muy exitosas o con historias en solitario de personajes que no se habían visto en la pantalla grande antes.

Lo que hizo Marvel con la saga de Avengers empujó a DC a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas y a apostar por un estilo más oscuro y maduro. Fue por eso que tuvimos una película oscura de Joker, una historia de un Aquaman muy diferente y The Suicide Squad, que apuesta por una buena dosis de humor negro, sangre y violencia.

Películas a estrenarse en el 2022

The Batman (4 de marzo del 2022)

Con Robert Pattinson, Zoe Kraviitz y Paul Danno, esta película dirigida por Matt Reeves nos muestra una etapa de la vida de Batman que no había sido explorada en el cine, un Bruce Wayne más joven que trabaja como investigador privado y que debe lidiar con una misteriosa nueva amenaza.

DC´s League of Super-Pets (20 de mayo del 2022)

Es una película animada donde podremos ver a Krypto the superdog (Dwayne Johnson), Ace the bat-hound (Kevin Hart), Jumpa y Streaky the supercat. El reparto de voces incluye a Keanu Reeves, Natasha Lyonne, John Krasinski, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Jameela Jamil y Diego Luna.

Black Adam (29 de julio del 2022)

Dwayne ‘la Roca’ Johnson será uno de los superhéroes más brutales de DC. Esta película será dirigida por Jaume Collet-Serra. Cuenta con las participaciones de Pierce Brosnan y Noah Centineo. La historia se enfoca en el origen de Teth-Adam, lo que ayudará a presentar su historia de rivalidad con el personaje de Shazam.

The Flash (4 de noviembre del 2022)

The Flash (Ezra Miller) es otra de las películas más esperadas, ya que se dice que algunos actores del mundo de DC van a volver con sus personajes más famosos a fin de presentar así su propia versión del multiverso. Probablemente vamos a ver la última aparición de Ben Affleck como Batman y el regreso de Michael Keaton.

Aquaman and the lost kingdom (16 de diciembre del 2022)

James Wan dirige esta secuela con Jason Momoa como Aquaman, Amber Heard como Mera, Patrick Wilson como Ocean Master y Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta. Esta vez van a mostrar más del mundo de Atlantis y los siete reinos que hay en el mar.

Películas a estrenarse en los próximos años: