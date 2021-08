The Suicide Squad: James Gunn revela que el final iba a ser “un poco más oscuro”

Luego de diversas actualizaciones de por medio, The Suicide Squad de James Gunn ya es una realidad que se ha concretado en diversos cines alrededor del mundo. Su estreno estuvo precedido por más de un tráiler oficial y emocionantes afiches que dejaban en claro la visión de su director en esta nueva aventura de los villanos más queridos de la pantalla grande.

Ahora, el propio Gunn reveló a The Hollywood Reporter que su adaptación iba a tener una aproximación algo diferente en las secuencias de cierre; no obstante, le otorgaron mayor libertad en el resto del desarrollo de la historia. “En realidad, hay un final un poco más oscuro que cambió , pero —aparte de eso— todo era exactamente igual. Era tan provocador como el que ha llegado a la película”, aseveró.

Aunque el cineasta no entró en detalles sobre cuál era su final original, sí señaló que, fuera de ello, el largometraje mantiene el ambiente que tenía pensado en un principio. Además, reconoció el apoyo de la productora es un aporte importante al momento que decide sumarse a un proyecto. “No quiero hacer una película con un estudio en el que no estén entusiasmados por hacer mi película conmigo. Eso me desanimaría mucho”, acotó.

Póster oficial de The Suicide Squad. Foto: Warner Bros.

The Suicide Squad ha obtenido gran apoyo de la crítica, cuya aprobación en Rotten Tomatoes la ha posicionado como uno de los mejores largometrajes del DCEU. En ese sentido, Gunn ha dejado saber su emoción por los resultados obtenidos.

“Sí, creo que se siente bien. Quiero decir, creo que esas cosas se sienten más como un alivio, pero honestamente lo que se siente mejor es que estoy muy orgulloso de la película”, afirmó.

“Me gusta mucho la película. Me encantó el proceso de hacerla. Me encantó la gente que me rodeó y para mí es una forma diferente de ver mi carrera de lo que estoy acostumbrado. Estoy muy orgulloso del proceso y de la propia película. Es una gran diferencia para mí centrarme en eso en lugar de centrarme en lo que hay fuera. Así que estoy muy feliz por eso”, concluyó.