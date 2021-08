El rey escorpión: Hiram Garcia afirma que reboot ya cuenta con primer borrador

Este 2021 ha sido un año de grandes proyectos para Dwayne Johnson en su carrera cinematográfica, pues se ha visto envuelto en títulos como Jungle Cruise, Black Adam, DC League of super-pets, y Red Notice. No obstante, quizá uno de los más esperados por el actor y por los fans es el reboot de El rey escorpión, cuya puesta en marcha fue revelada en 2020 por el propio actor.

Ahora, una nueva actualización ha llegado. Hiram Garcia, presidente de Producción de Seven Bucks Productions, concedió una entrevista al portal especializado Collider, en donde ofreció nuevos detalles en torno al revival de la película.

“ Acabamos de recibir un primer borrador y lo estamos puliendo. Es una franquicia tan querida y, como has aludido, todo ese mundo, incluyendo a la Momia y al Rey Escorpión, es tan divertido que queremos seguir contando historias en ese espacio”.

Según explica Screen Rant, ya se había informado que el guionista de Straight Outta Compton, Jonathan Herman, nominado al Oscar por la película biográfica de NWA, escribiría el libreto de la cinta, que funcionará como un spin-off de la famosa saga La momia.

En cuanto al rol principal, medios internacionales apuntan a que ‘La roca’ no daría vida al protagónico, aunque algunos portales deslizan la posibilidad que tenga una aparición en el corte final. De hecho, The Hollywood Reporter presentó algunas declaraciones que el propio actor realizó cuando se hizo oficial el proyecto.