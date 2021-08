Deadpool 3: Ryan Reynolds dice que la cinta de Marvel iniciaría rodaje en 2022

Estrenada en 2016, Deadpool demostró ser un éxito rotundo, pues con una recaudación de casi 800 millones de dólares en la taquilla se hizo de un importante récord: fue presentada por los medios internacionales como la película de calificación R más taquillera en su momento, hecho que se vio reflejado en la crítica especializada, debido a que en Rotten Tomatoes, la cinta ostenta una aprobación del 86%.

Tras su marcado desempeño, una secuela llegó en 2018 con un rendimiento mejor al de su antecesora, además de consolidar una positiva acogida. En ese sentido, una tercera entrega fue anunciada; sin embargo, mayores alcances no fueron detallados. Ahora, en medio de la promoción de Free Guy, Ryan Reynolds explicó a Collider que Deadpool 3 estaría pronta a iniciar con su rodaje.

“¿El porcentaje de posibilidades? No lo sé. No podría asignar un porcentaje a eso. Diría que es un 50/50 tal vez. Estamos desarrollándolo activamente y poniéndolo en forma. ¿En qué mes estamos? ¿Agosto? Oh, ¿el año que viene? Probablemente sea bastante bueno. Yo diría que el 70% ”, especificó.

Asimismo, ofreció una actualización muy prometedora en torno al status del proyecto. “Es algo que es un proceso diario. Escribir es algo así, tienes que asignar tiempo para hacerlo y alejarte, y estoy trabajando con las (hermanas) Molyneux en ello, ha sido genial. Son increíblemente talentosos y tan, tan inteligentes. Entienden muy bien ese mundo y saben cómo hacer zig cuando todo el mundo espera un zag, así que ha sido muy divertido”.

¿De qué trata Deadpool?

La historia sigue el origen del antiguo agente de las Fuerzas Especiales, convertido en mercenario, Wade Wilson, quien, tras ser sometido a un experimento malintencionado que le deja con poderes curativos acelerados, adopta el alter ego de Deadpool. Armado con sus nuevas habilidades y un oscuro y retorcido sentido del humor, el protagonista persigue al hombre que casi destruye su vida.