The Suicide Squad muestra qué pasó con Harley Quinn después de Birds of prey

The Suicide Squad es la nueva película de DC Films, la cual ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada y el público en general.

Aunque el largometraje no es una continuación de la historia dirigida por David Ayer y estrenada en 2016, sí podría tener una conexión con Birds of prey , spin off que cuenta las aventuras de Harley Quinn.

Esto se debe a una escena que cuenta de manera breve lo que ocurrió con la novia del Joker después de que protagonizara su propio filme.

Alerta spoilers.

Después de que el equipo se prepara para dirigirse a Corto Maltese, algunos miembros del Escuadrón le preguntan a Harley porque está de regreso a prisión, ya que al final de Suicide Squad de 2016 el Joker la había ayudado a escapar.

La villana responde que fue arrestada otra vez por estrellar un auto en un banco. Esta respuesta es una clara referencia al final de Birds of prey, en donde Quinn trató de no volver a delinquir, pero no contuvo las ganas de obtener dinero fácil.

Esta explicación también es una conexión que explica por qué el personaje está de regreso en Belle Reve y no al lado de Cassandra Cain, personaje que fue parte de Birds of prey.

¿Cómo ver The Suicide Squad película completa online?

Como se ha señalado, su estreno en las salas de cine se realizó el 30 de julio en Reino Unido y el 6 de agosto se hará lo mismo en la cartelera de Estados Unidos. Para verla online a través de HBO Max, tendremos que esperar hasta el 8 de setiembre del 2021.

Actores de The Suicide Squad