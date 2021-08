Stranger Things 4 estrenará en 2022: Netflix lanza tráiler con nuevas escenas

Nuevos actores en Stranger things 4: Según han detallado diversos portales especializados, la cuarta temporada de Stranger things tendría como nuevas adiciones a Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd), Eduardo Franco (Booksmart), Joseph Quinn (Catherine the Great), Robert Englund (A Nightmare on Elm Street), Tom Wlashicha (Game of Thrones), Sherman Augustus (Virus), Mason Dye (Teen Wolf), Nikola Djuricko (World War Z), Tyner Rushing (Lovecraft Country), Joel Stoffer (Agents of S.H.I.E.L.D), Amybeth McNulty (Anne With an E), Miles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (Queen of the South) y Grace Van Dien (Charlie says).