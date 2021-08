James Gunn podría dirigir una película de Harley Quinn

The Suicide Squad es la película del momento. Después de las críticas positivas por parte de la prensa especializada y el público, James Gunn afirmó que estaría dispuesto a contar la historia de Harley Quinn y expandir el universo cinematográfico de DC Films.

En una entrevista realizada por The Hollywood Reporter, se le preguntó al cineasta si podría dirigir una película sobre la novia del Joker, personaje interpretado por Margot Robbie.

“ Sí, creo que sí, de hecho . Realmente siento ese personaje y, como he dicho antes, he tomado muchos personajes de los cómics que tienen personalidades ligeramente diferentes o no tienen personalidades claramente definidas.

“Me he alejado de los personajes realmente populares porque me gusta crear personajes. En general, no me gusta interpretar aquellos que ya están completamente actualizados, pero con Harley eso era algo diferente. Amo la visión original de Paul Dini, y sentí que podía convertirme en Harley mientras escribía. Y es un lugar terrible y maravilloso para estar”, expresó Gunn.

¿De qué trata The Suicide Squad?

Amanda Waller (Viola Davis), vuelve a reunir a un grupo de delincuentes con habilidades especiales para llevarlos a una isla sudamericana llamada Corto Maltés. Se tendrán que enfrentar a Starro, un alienígena con forma de estrella de mar, un villano que se considera una amenaza mortal, pues entre sus poderes se encuentra la telepatía y el control mental con las que puede controlar gente externa.

¿Cómo ver The Suicide Squad película completa online?

Como se ha señalado, su estreno en las salas de cine se realizó el 30 de julio en Reino Unido y el 6 de agosto se hará lo mismo en la cartelera de Estados Unidos. Para verla online a través de HBO Max, tendremos que esperar hasta el 8 de setiembre del 2021.