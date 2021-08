Free Guy: el emocionante universo del videojuego

“La película es acerca de la esperanza y la preservación de la inocencia en un mundo bastante cínico. Siento que representa bastante bien muchas cosas que hemos estado viviendo últimamente y estoy emocionado de compartirla con el mundo”, manifiesta el director Shawn Levy respecto al estreno mundial en el cine de su película Free Guy este 13 de agosto.

En la cinta de factura de la 20th Century Studios (propiedad de Walt Disney Studios Motion Pictures), Guy (Ryan Reynolds) es un alegre y despreocupado cajero de banco que un día descubre que es el personaje del videojuego de un mundo abierto llamado Free Guy que pronto será desconectado, así que, de la mano de Molotov Girl (Jodie Comer), decide enfrentarse a los villanos para impedirlo.

En conferencia de prensa para los medios del mundo y en la que participó La República, Shawn afirmó que ha sido una aventura inmiscuirse en el mundo de los videojuegos. “Creo que la película presenta el mundo gaming de forma correcta y verosímil. Para eso, tuve que ir con programadores, especialistas en juego y diseñadores, y verlos hacer y jugar muchos juegos. Eso fue muy importante para la preproducción, pero también lo fue hacer una película que no tuviera la influencia de algún juego para que pueda verla también el público que no está metido en esto. Quería hacer una cinta cálida, divertida, romántica, disfrutable como juego o no y trabajamos muy duro para lograrlo”.

El reto también fue para su protagonista Ryan Reynolds. “Tenía que prepararme mentalmente porque sabía que lo que iba a ver no iba a ser lo que estaban viendo en el video, sino un personaje que ni siquiera existe en el mundo real. Esto es nuevo para mí, creo que este es el primer rol inocente que tengo y de hecho ha sido maravilloso interpretar a un personaje que tiene algo de crédulo, es curioso porque pareciera que fuera un adulto de 4 años. Es genial ver cómo este personaje atraviesa etapas desde la diversión hasta cierto cinismo y otras cosas. También fue divertido familiarizarme con el lenguaje. Eso es lo bacán de este tipo de trabajos, porque llegas a un mundo del que probablemente no sabes nada y aprendes”, afirma el actor conocido por su interpretación del antihéroe Deadpool.

Esta vez, en Free Guy, Levy y Reynolds se arriesgaron en un proyecto nuevo, que no pertenece a ninguna franquicia. “Con Shawn tenemos una relación muy cercana porque hemos trabajado juntos antes. Hablamos de cómo construir este mundo y los cambios que podrían hacerlo relevante. Es difícil hacer una nueva película, es también difícil hacer algo que no se basa en algo preexistente, o en una secuela, es muy retador”, contó Reynolds.