What if...?: personajes podrían tener películas y series propias en el MCU

El Universo Cinematográfico de Marvel expandió sus horizontes a través de Disney Plus con el estreno de WandaVision y Falcon and The Winter Soldier. Sin embargo, la serie Loki fue la responsable de desatar el multiverso en el final de su primera temporada y los fans no podrían estar más emocionados.

Ahora, What if...? se presenta como una oportunidad única para conocer las realidades alternas durante sus 23 episodios, pero sus ramificaciones en el MCU no acabarían ahí. En conversación con el medio Inverse, el productor Brad Winderbaum reveló que varias historias y personajes podrían tener sus títulos propios.

”Todo lo que hay que hacer para demostrarlo es echar la mirada atrás y ver cuántas historias de los cómics de What if...? han acabado formando parte de la continuidad principal de las viñetas. Algo parecido podría ocurrir en el universo cinematográfico”, contó al medio especializado.

Si bien dijo que cada historia del show animado será autoconclusiva, está esperanzado de que los fanáticos vean más de los universos alternativos presentados en el primera temporada. “Resulta difícil no imaginar más contenido con algunos de estos personajes”, finalizó.

Tom Hiddleston asegura que What if…? afectará el futuro del MCU

Cada vez falta menos para el estreno del show por medio de Disney Plus. Foto: Disney Plus

Tom Hiddleston participó en The tonight show starring Jimmy Fallon para adelantar que los eventos del programa tendrán gran repercusión en la franquicia: “Estoy intrigado porque no la he visto entera (...) Establece un montón de cosas en el UCM, de las que no sé nada”.