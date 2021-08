Star Wars expande su universo con The bad batch, la nueva serie animada producida por Dave Filoni (cocreador de The Mandalorian, Star Wars: clone wars y Rebels) que se encuentra en Disney Plus desde el 4 de mayo de 2021.

A continuación, te daremos la hora, fecha de estreno, tráiler y sinopsis del nuevo capítulo del show animado.

Star Wars: the bad batch, capítulo 15 - fecha y hora de estreno

El capítulo 15 de The bad batch se emitirá el 6 de agosto de 2021 en Disney Plus. Los horarios para los países de Latinoamérica son los siguientes:

Perú: viernes 6 de agosto a las 3.00 a. m.

México: viernes 6 de agosto a las 2.00 a. m.

Argentina: viernes 6 de agosto a las 5.00 a. m.

Chile: viernes 6 de agosto a las 5.00 a. m.

Brasil: viernes 6 de agosto a las 5.00 a. m.

Colombia: viernes 6 de agosto a las 3.00 a. m.

Star Wars: the bad batch, capítulo 15 - tráiler

Star Wars: the bad batch - sinopsis oficial

La historia está situada después del final de The clone wars, cuando se ejecuta la Orden 66 por parte del Emperador. En este panorama, el protagonismo recae en Fuerza Clon 99, un escuadrón de cuatro clones que no sobresalen por su obediencia, pero sí por su gran efectividad en combate.

La vida de la agrupación (Crosshair, Wrecker, Tech, Hunter y Echo) cambia de un día para otro cuando desobedecen la consigna de exterminar a los jedi. A partir de ese momento, los cinco integrantes del equipo tienen que valerse por sí mismos y lidiar con todo tipo de amenazantes situaciones.