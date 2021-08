The Suicide Squad: James Gunn confirma cameo de Guardianes de la Galaxia

James Gunn confirmó que la nueva película del Escuadrón Suicida tiene un cameo de los Guardianes de la Galaxia. El director estuvo a cargo de ambas películas. La primera corresponde al universo DC y la segunda, que tuvo dos partes, a Marvel Studios, respectivamente.

Según informa el portal ComicBook, Gunn se encuentra sorprendido que no se haya filtrado el easter egg a través de las redes sociales.

“Bueno, quiero decir que la gente sabe que casi contraté a Dave Bautista para un papel en El Escuadrón Suicida y él no pudo hacerlo, así que no lo hizo. Aparte de eso, bueno, podría haber uno de los miembros de Guardianes de la Galaxia en alguna parte de la película que nadie ha visto todavía y estoy tan sorprendido porque he recibido cientos de críticas de esta película y estoy asombrado”.

Solo queda esperar el próximo 6 de agosto, fecha en la que se estrena The Suicide Squad, para saber como se lleva a cabo el cameo, el cual sería el primer crossover cinematográfico entre DC Films y Marvel Studios.

¿De qué trata The Suicide Squad?

Amanda Waller reúne por segunda vez a un grupo de villanos con habilidades especiales para una misión, en una isla sudamericana, llamada Corto Maltes. El grupo se enfrentará a Starro, un alienígena con forma de estrella de mar, que es considerado como una amenaza mortal, porque entre sus poderes se encuentra la telepatía y el control mental con las que puede manipular a cualquier persona.

