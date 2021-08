The Last of Us, la serie: nuevas fotos del rodaje son reveladas

The last of us es la próxima serie que estrenará HBO. La producción adaptará el conocido videojuego creado por Naughty Dog, el cual cuenta la historia de Joel y Ellie, supervivientes en un mundo en donde la raza humana está al borde la extinción debido a una peligrosa infección.

A una semana de haberse revelado las primeras imágenes del rodaje, una segunda tanda de fotografías han sido filtradas en redes sociales, en donde puede verse un gran escenario adornado por muros de falsos ladrillos.

La serie aún no cuenta con fecha de estreno. Foto: TW @TheLastofUsNews

La producción está armando grandes escenografías para la serie. Foto: TW @TheLastofUsNews

Los edificios son similares a los vistos en la primera parte del videojuego. Foto: TW @TheLastofUsNews

Nuevas fotos del rodaje de The last of us. Foto: TW @TheLastofUsNews

The last of us - elenco

Pedro Pascal dará vida a Joel, mientras que Bella Ramsey será Ellie. Ambos son recordados por sus papeles en la popular serie de HBO Game of Thrones.

La última incorporación fue la de Gabriel Luna, quien interpretará a Tommy, el hermano de Joel. La serie cuenta hasta el momento con tres de los personajes más importantes y recordados de The last of us.

¿De qué trata la historia de The last of us?

La trama se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser la clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es contratado para acompañar a la joven de 14 años fuera de una zona de cuarentena.

Con una primera temporada confirmada, The last of us adaptará en gran medida los eventos del primer juego, lanzado en 2013. Si HBO da luz verde a la continuidad de su historia, es posible que veamos una trama más amplia y profunda que usará de referencia lo visto en The last of us part II, secuela que llegó al mercado en el 2020.