Spider-Man 3: guionista de Loki colaboró para crear historia de No way home

Spider-Man: no way home tiene emocionados a los seguidores del MCU, ya que podría mostrar las consecuencias del multiverso desatado al final de la serie Loki. Los rumores sobre la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield no han hecho más que acrecentar estas sospechas.

En una reciente edición de The Playlist Podcast, el guionista de Loki y Doctor Strange 2, Michael Waldron, reveló que conversó con los escritores de Spider-Man 3, Chris McKenna y Eric Summers, para asegurarse de que el MCU se mantenga cohesionado en una misma dirección.

Tobey Maguire y Andrew Garfield también interpretaron al Hombre Araña. Foto: composición / Sony / Disney

“Los equipos de producción están comunicándose constantemente con los otros equipos de producción para asegurarse de que no están pisándose los unos a los otros. Yo tuve el beneficio en Spider-Man: no way home. Chris McKenna y Eric Summers escribieron esa”, contó.

Tras esto, agregó que ya había trabajado con ellos en la temporada 5 de Community. “Puedo llamar a McKenna y ser intimidado por él siempre que quiera, pero también puedo decir: ‘Hey, ¿qué demonios estáis haciendo? Dejad que me asegure de que no se está arruinando’ (...) Eso ciertamente beneficia a los proyectos”, finalizó.

¿Qué dijo Kevin Feige sobre los rumores de Spider-Man 3?

Peter Parker es interpretado por Tom Holland, mientras que Doctor Stranger, por Benedict Cumberbatch. Foto: composición/Marvel

“Ya sabes, la gente puede hablar. La gente tiene un micrófono, a algunos les gusta hablar. A algunas personas como yo, no tanto. Todo lo que hacemos es, con suerte, con la intención de superar las expectativas y cumplir con las sorpresas. No todos los rumores que se leen en Internet son ciertos, ni mucho menos, pero tampoco todos son falsos”, aseguró el presidente de Marvel Studios a Entertainment Weekly.