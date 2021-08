Spider-Man 3: Deborah Ann Woll desmiente rumores sobre foto junto a Kirsten Dunst

Los rumores en torno a Spider-Man: no way home siguen apareciendo y sus fanáticos son los más interesados en debatir sobre lo que se comparte online.

Mientras esperamos el lanzamiento del tráiler de Spider-Man 3, del cual todavía Sony no da muestras de cuándo lo expondrá, en redes sociales se viralizó una foto que tiene a Deborah Ann Woll y Kirsten Dunst de protagonistas.

Un paparazzi captó a Dunst (de quien se ha dicho retomará el papel de Mary-Jane Watson para la nueva película del arácnido) junto a una misteriosa mujer rubia. En Twitter, usuarios la identificaron como Woll, actriz que da vida a Karen Page en la serie de Daredevil.

Deborah Ann Woll esclarece rumores en torno a Spider-Man 3.Foto: Twitter/@Peli_Comic

Con seguidores emocionados por esta imagen, quien se encargó de esclarecer esta foto fue la propia Deborah Ann Woll a través de su cuenta de Twitter.

Junto a un escueto “Esa no soy yo”, la intérprete derrumbó las especulaciones de los fans, las cuales iban dirigidas a que la película le daría continuidad a los proyectos de Netflix relacionados a los personajes de Marvel.

Karen Page no será parte de Spider-Man 3. @Peli_Comic

Spider-Man: no way home, la película de superhéroes más esperada del 2021

La tercera película del Hombre araña con Tom Holland contará con Doctor Strange y ampliará las historias del multiverso de Marvel que la serie de Disney + Loki ya presentó. El UCM continuará su trayectoria también con Multiverse of Madness y Ant-Man and the Wasp: quantumania.