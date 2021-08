Daisy Ridley y Tom Holland llegan al cine con ‘Caos: el inicio’

La actriz Daisy Ridley se despoja de la espada de la luz de Star Wars y de Rey para sumergirse en un nuevo mundo distópico como protagonista de la película de ciencia ficción Caos: el inicio, junto a Tom Holland, que se estrena mañana en los cines del país.

En un futuro no muy lejano, Todd Hewitt (Tom Holland) descubre a Viola Eade (Daisy Ridley), una chica misteriosa que aterriza en su planeta donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres sufren por lo que llaman “el ruido”, una fuerza que pone todos sus pensamientos en exhibición. En este peligroso paisaje, la vida de Viola está amenazada, y mientras Todd jura protegerla, tendrá que encontrar su propio poder interior y descubrir los oscuros secretos del planeta.

Este thriller de suspenso y ciencia ficción está basado en el best seller The knife of never letting go de Patrick Ness, el mismo autor del filme Un monstruo viene a verme. Además es dirigido por Doug Liman y cuenta también con las participaciones de David Oyelowo, Nick Jonas y Cynthia Erivo.

Se estrenará mañana en las salas de Cineplanet, Cinemark, Star y Movie Time, en todo el país.