What if...?: Dave Bautista confirma que Marvel no le pidió darle voz a Drax

El luchador profesional y estrella de Hollywood Dave Bautista no pondrá la voz a su personaje de Guardianes de la galaxia, Drax el Destructor, en What If...? , la primera serie animada del Universo Cinematográfico de Marvel que verá la luz a través de Disney Plus el próximo 11 de agosto.

Fue el propio Bautista quien dio a conocer la inesperada noticia, a través de su cuenta oficial en Twitter. “Empecemos con que nunca me preguntaron”. Ello en respuesta al comentario de un fan que preguntó: “¡Oye, Dave! ¿Por qué no vas a poner la voz a Drax en #WhatIf?”

Dave Bautista no será Drax en What if...?, la primera serie animada del UCM. Foto: @DaveBautista/Twitter

De hecho, según confirma el portal británico Independent, el actor no sería la única pieza faltante en el rompecabezas animado del UCM, pues quienes tampoco representarán sus papeles son Robert Downey Jr, Chris Evans y Scarlett Johansson, recordados por dar vida a Iron Man, Capitán América y Black Widow, respectivamente, en la pantalla grande. Asimismo, detalla el portal CBR, Brie Larson, Tom Holland, Elizabeth Olsen, James Spader y Zoe Saldana completan la lista de quienes no retornan.

What if...?: una producción ambiciosa

What if...? buscará ampliar el UCM hasta donde nunca ha llegado. En anteriores declaraciones, según reporta Screen Rant, el productor ejecutivo Brad Winderbaum ha dejado en claro que la historia jugará un papel importante en la Fase 4 de Marvel y para futuros proyectos.

Sin duda, las expectativas son altas, sobre todo si se toma en cuenta lo dicho por la jefa de guionistas del show, A.C. Bradley, quien comentó acerca de las libertades que se han tomado para la trama de esta producción. “Nuestros episodios son más oscuros o más ligeros que una cinta tradicional de Marvel, y también tenemos un par de tragedias”.

What if...? - personajes