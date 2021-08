Travis Scott y A24 firman acuerdo de producción: Utopía es el proyecto en marcha

De acuerdo con lo detallado por Variety, Cactus Jack Films, propiedad del famoso rapero Travis Scott, ha firmado un acuerdo de producción con la compañía A24 , reconocida por su distribución de aclamados filmes como Midsommar, La habitación, La bruja, Moonlight, Hereditary, Minari, entre otros.

De hecho, el citado medio explica que la asociación ya tendría su primer fruto en camino: Utopía. Dicha novedad se corrobora gracias a una fotografía, compartida en las redes sociales del artista y de la productora, en donde se muestra lo que sería el libreto del proyecto. Si bien el título ha sido cubierto con marcador, un representante ha confirmado al portal web mencionado lo que se escondía bajo la tinta.

A24 a través de su cuenta oficial en Instagram. Foto: Instagram/A24

Asimismo, fuentes de la revista han revelado que lo que se viene gestando entre ambas empresas vería la luz en alineación con el próximo material discográfico de Scott, quien acaba de lanzar un tema inédito “Escape plan”, durante el Rolling Loud Miami Festival.

Aunque es difícil predecir de qué tratará la colaboración entre Cactus Jack Films y la firma cinematográfica, Collider explica que Scott ha dejado en claro en diversas ocasiones su deseo de realizar un musical, aunque no se sabe si eso se logre concretar o si el camino entre ambas partes se enrumbará por otra dirección.

Como se recuerda, A24 se ha caracterizado por estar acreditada en diversos filmes de gran renombre en el séptimo arte, dentro de sus últimas adquisiciones figuran Lamb, que captó gran atención de la crítica especializada tras su estreno en Cannes; The tragedy of Macbeth, en colaboración con Apple; Disappointment Blvd, dirigida por Ari Aster y protagonizada por Joaquin Phoenix; y The green knight, cuyo papel principal recae sobre Dev Patel.