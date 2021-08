Las tortugas ninja: Michael Bay producirá nueva película para Paramount Pictures

De acuerdo con lo detallado por Deadline, Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello están cerca de regresar a la pantalla grande en una nueva película de Las tortugas ninja, producida por Michael Bay (Transformers).

Por su parte, los hermanos Colin y Casey Jost serán los encargados del guion . En el caso de Colin, su trayectoria en el mundo del entretenimiento es reconocida por su trabajo en Saturday night live, mientras que Casey por títulos como Impractical jokers, Late night with Jimmy Fallon, Characters Welcome y The Special Without Brett Davis.

Por otro lado, según explica Variety, la cinta será una versión live-action, razón por la cual no debe ser confundida con el actual reboot de animación por CGI que está desarrollando Seth Rogen para Nickelodeon y Paramount.

Esta nueva adaptación fílmica llega cinco años después de Teenage mutant ninja turtles: out of the shadows, la cual fue presentada en 2016 como una secuela directa de Teenage Mutant Ninja Turtles de 2014, en la cual Bay también se desempeñó como uno de los productores, y cuya recaudación ascendió a más de 485 millones de dólares en la taquilla global.

Como se recuerda, los entrañables reptiles amantes de la pizza debutaron en 1984 en los cómics creados por Kevin Eastman y Peter Laird. Desde entonces han protagonizado seis largometrajes entre 1990 y 2016. Asimismo, la franquicia también ha dado lugar a numerosas series de animación, así como a múltiples videojuegos y productos relacionados.

Con ello, es importante reconocer el estatus de los cuatro hermanos, y sus personajes secundarios, como elementos de gran valor emocional para diferentes generaciones, además de posicionarse como verdaderos íconos de la cultura popular. Aspecto por el que estaría apostando Paramount en su esfuerzo por mostrarse como digno rival ante compañías como Disney y Warner Bros.