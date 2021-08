Brendan Fraser ingresa a Killers of the flower moon, nueva cinta de Martin Scorsese

Los últimos años han sido buenos para Brendan Fraser en la televisión, gracias a sus personajes en Trust y Doom Patrol de HBO Max. Pero, últimamente, el actor busca retomar su carrera en el cine, puesto que en su momento logró gran aceptación del público.

A principios de año, se anunció que Fraser formará parte de The whale, película dirigida por Darren Aronofsky. Con el paso de los meses, su segundo filme ha sido anunciado: Killers of the flower luna.

El filme, dirigido por Martin Scorsese, está ambientado en la década de 1920 en la ciudad de Oklahoma. Su trama sigue la investigación del FBI sobre los asesinatos de varios miembros de la tribu Osage.

Según los primeros informes, Brendan Fraser interpretará al abogado WS Hamilton y compartirá roles con actores que trabajan desde hace muchos años con Scorsese: Leonardo DiCaprio (que también hará de productor), Robert De Niro, Jesse Plemons y Lily Gladstone, entre otros.

Por lo pronto, se ha dado a conocer que Killers of the flower moon se estrenará tanto en salas de cine como en Apple TV +.

Brendan Fraser vuelve a una comedia

Deadline informó que el intérprete también se incorporó a la comedia Brothers, dirigida por Max Barbakow. Aún no se han revelado detalles de la trama de este proyecto, ni el personaje que tendrá Fraser. El elenco incluye a figuras de la talla de Glenn Close, Peter Dinklage y Josh Brolin. Con este título en producción, el actor vuelve al género que lo llevó a la fama.