The suicide squad: James Gunn responde sobre si es necesario ver la primera entrega

A pocos días de estrenarse The suicide squad, miles de fanáticos de los antihéroes se preguntan si está conectada a su predecesora, la cual se estrenó en 2016 y fue dirigida por David Ayer.

Otra de las interrogantes gira en torno a si es necesario haber visto aquel largometraje para poder disfrutar del Escuadrón dirigido por James Gunn.

Aunque The suicide squad cuenta con un título parecido a la del año 2016 y ambas coinciden en algunos miembros del reparto, no son similares, ya que cuentan con una trama distinta.

Sin embargo, uno de los seguidores de DC aprovechó las redes sociales para preguntarle a James Gunn si debe ver el anterior filme para comprender la nueva versión. El director respondió: “ No, no es necesario que hayas visto ninguna película para enterarte de todo en El escuadrón suicida ”.

Gunn responde a la interrogante que miles de fanáticos de DC tienen. Foto: TW @JamesGunn

¿Por qué Will Smith no será parte de The suicide squad?: productor explica el motivo

Según indicó el portal CinemaBlend, Peter Safran, productor de la película, explicó por qué Will Smith no fue parte de The suicide squad.

“ Lo discutimos y creo que la voluntad de todo fue realmente más una cuestión de calendario que cualquier otra cosa ”, enfatizó.

Asimismo, Safran explicó que tuvieron que iniciar el rodaje del filme en setiembre porque James Gunn estaría ocupado con las grabaciones de Guardianes de la galaxia, volumen 3.

Por su parte, el productor comentó sentirse emocionado por cómo todo se había establecido y añadió que sin la presencia de Smith la nueva película “se separaría de la primera, de una manera mejor”, finalizó.