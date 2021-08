The Flash: Batman protagoniza nueva imagen filtrada desde el set de rodaje

A estas alturas no es de extrañar que la próxima película de The Flash no solo será una exhibición fílmica para el Barry Allen de Ezra Miller, también permitirá ver la presencia de otros héroes de las icónicas historietas.

En ese sentido, tal como se informó anteriormente, esta aventura del multiverso introducirá la primera Supergirl del DCEU, interpretada por Sasha Calle, así como el regreso de Michael Keaton y Ben Affleck como Batman. Por ello, los fanáticos catalogan a este proyecto como —quizás— el evento más importante de DC Comics en la pantalla grande, desde que la Liga de la Justicia de 2017 reunió a los mayores héroes del mundo por primera vez.

Ahora, a unos días de que un accidente en el set de rodaje de The Flash encabezara los titulares de los medios especializados, la Batcycle vuelve a acaparar la atención de la prensa, pues en este caso es el propio Batman quien se muestra con ella en una imagen filtrada en Twitter. En concreto, Screen Rant detalla que el artífice detrás de la novedad es el fotógrafo Andy Falconer.

Batman en nuevas fotos filtradas de The Flash. Foto: Twitter/@FalconerPhotos

Sin embargo, pese a lo que se podría pensar a primera instancia, el citado medio aclara que quien viste el traje del protector de ciudad Gótica no es ninguno de los actores principales, de hecho, se trata de un doble de riesgo, Además, tampoco se ha ofrecido un contexto, no obstante, ofrece un vistazo a cómo se vería el superhéroe en el corte final.