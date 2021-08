Harry Potter: Daniel Radcliffe dice que le gustaría ser un merodeador en reboot

A inicios de este año se dio a conocer que hay una posibilidad para la realización de una serie de Harry Potter a través de HBO Max. Aunque el mundo se detuvo por un momento ante el emocionante anuncio, no se sabe si se hará realidad en un futuro cercano. Ahora, ha sido el propio Daniel Radcliffe quien ha desatado un nuevo cotilleo en redes.

De acuerdo con lo detallado por Screen Rant (vía The Wrap), el actor que interpretó a ‘El niño que vivió’ en la ficción declaró al podcast Happy sad confused que si hubiera la oportunidad de regresar al universo del joven mago, daría vida a un papel distinto al que le dio la fama mundial.

“ Probablemente me gustaría ser Sirius o Lupin . Esos fueron siempre los dos personajes que pensé: ‘Son geniales’. Y también, obviamente, estoy influenciado por mi experiencia en el rodaje de esas escenas, con esas personas, y son como algunos de mis recuerdos favoritos”, precisó Radcliffe.

Tal como se recuerda, ambos roles formaron parte de Los merodeadores, cuya lista completa también incluía a Peter Pettigrew y James Potter. Los cuatros eran grandes amigos durante su paso en Hogwarts, dado que fueron ubicados en la misma casa: Gryffindor, aunque los fans recordarán el destino en el que cada uno se enrumbó luego de la traición de Peter.