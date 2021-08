Eiza González interpretará a María Félix en película biográfica sobre ‘La doña’

De acuerdo con lo detallado por Deadline, Eiza González interpretará a la diva del cine mexicano María Félix en una película biográfica que buscará retratar la icónica trayectoria de la celebridad. La cinta será dirigida por Matthew Heineman, quien ostenta una nominación a un Oscar por su documental Cartel land.

Eiza González confirmó la noticia a través de su cuenta en Instagram. Foto: Instagram/@eizagonzalez

Por lo pronto, continúa el citado medio, el equipo de producción está en la búsqueda de un guionista latinoamericano para que pueda sumarse a la tarea de realizar la adaptación fílmica . Asimismo, se ha reportado que González no solo representará el papel principal, también fungirá como productora del título junto a Dana Harris y Nicole King para la compañía Linden Entertainment.

En ese sentido, la estrella de filmes como Baby driver y I care a lot expresó su profundo respeto por el gran rol que interpretará. “La tenacidad de María y su ferviente forma de vivir a través de algunas de las adversidades más duras de las que he sido testigo me ha inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de encarnarla y de llevar su voz y su historia al mundo”.

“María siempre ha superado los límites y ha vivido según sus propias reglas, mientras el mundo intentaba derribarla. Siempre he creído que su vida tiene que ser vista en todo el mundo, para que la gente aprenda más sobre cómo la sociedad representa a las mujeres exitosas y motivadas”, agregó.

María Félix cuenta con más de 40 películas en su destacada trayectoria. Foto: Twitter/@mariafelixofficial

Por su parte, Walter Rivera, quien fungirá como productor ejecutivo, también se mostró emocionado al momento de conocer que sería la estrella de Hollywood quien finalmente dará vida una grande de la actuación de la época del Cine de Oro mexicano.

“Llevamos mucho tiempo buscando el socio adecuado para contar la historia de María, y estamos orgullosos de asociarnos con Eiza González, ya que encarna mucho de la fuerza, la inteligencia, la pasión, el carácter y la belleza de María. Sabemos que Eiza y esta película tienen el poder de influir en el cambio, al igual que lo hizo María Félix, y sabemos que en manos de Eiza, el legado de María Félix será retratado de la manera más auténtica”, precisó.

¿Quién fue María Félix?

Conocida como ‘La doña’, María Félix fue una de las personalidades más exitosas en la historia del cine mexicano. Pese a que su historia no ha formado parte de una narrativa en la pantalla grande, la actriz protagonizó más de 45 largometrajes en Francia, Italia, Argentina y en su país natal.

Su trayectoria y gran renombre la llevaron a conocer a importantes figuras como Diego Rivera, expresidente de México, y Frida Kahlo. Además, uno de los reconocimientos artísticos que ostenta es La legión de honor, máxima distinción cultural en Francia.