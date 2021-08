Venom 2: imágenes filtradas muestran cómo será el diseño de Carnage

Tras un exitoso primer lanzamiento, muchos fanáticos esperan con ansias la llegada de Venom 2: let there be Carnage, secuela protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Andy Serkis.

Esta nueva entrega ya cuenta con algunas promociones publicitarias en China, por lo que los seguidores de la franquicia pudieron ver los diseños de los personajes principales de la cinta, sobre todo cómo lucirá Carnage.

En los cines IMAX del país asiático, salieron a la luz algunas estatuas que muestran al simbionte rojo con una apariencia muy similar a los cómics de Maximum Carnage. Recordemos que este villano será interpretado por Woody Harrelson, quien también presentará un cambio de imagen en la secuela.

Diseño de Carnage en Venom 2. Foto: Twitter @TheVenomSite

Asimismo, en otra escultura se puede apreciar a Venom en una postura amenazante y preparándose para atacar a su contrincante. Estas imágenes filtradas en redes sociales han generado diferentes comentarios positivos sobre Let there be Carnage.

Nuevas imágenes para Venom 2. Foto: Twitter @TheVenomSite

¿De qué trata Venom 2?

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Asimismo, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios habrían decidido mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, añadiendo más tiempo de expectación. Esto debido al impacto del coronavirus en los cines del mundo, los cuales permanecen cerrados obligatoriamente.