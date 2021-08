‘Spider-Man: no way home’: Doctor Strange y Peter Parker juntos en imagen filtrada

Sin lugar a duda, la tercera película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, es una de las más esperadas del año. Tras los acontecimientos de Vengadores: endgame y Far from home, el adolescente que se oculta bajo el disfraz del héroe arácnido volverá a la pantalla grande en una entrega que por, ahora, se mantiene bajo total hermetismo.

No obstante, de acuerdo con lo detallado por Screen Rant, una nueva imagen -compartida por Not3CFilm (vía Spider-Man: No Way Home News) en Twitter- ha llegado para elevar las expectativas en torno a No way home . En este caso, inesperadamente son Doctor Strange y El hombre araña los que aparecen en la enigmática fotografía, cuya escena estaría localizada en el Sanctum Sanctorum.

Spider Man y Doctor Stranger en el set de rodaje. Foto: Not3CFilm (via Spider-Man: No Way Home News)

El material visual muestra a ambos superhéroes saludándose. De esa manera, explica el citado, el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch se convertiría en el nuevo mentor de Peter Parker, luego del fatídico desenlace de Tony Stark tras la batalla contra Thanos.

Peter y Stephen tuvieron un encuentro durante los eventos de Infinity war, cuya interacción estuvo marcada por momentos de humor. Por ello, tendríamos que ver cómo su relación evoluciona en la nueva entrega de Spider-Man.

¿De qué tratará Spider-Man: no way home?

De acuerdo con lo detallado por Collider, Kevin Feige -alto ejecutivo en Marvel Studios- declaró que WandaVision, Spider-Man: no way home, y Doctor Strange: multiverse of madness, cuentan una sola narrativa: una historia que involucra una anomalía del multiverso.

De hecho, en el desarrollo de la primera temporada de Loki se habla sobre múltiples líneas de tiempo, las variantes y el principio de un multiverso. En ese sentido, es posible que se exploren nuevas ramificaciones. Además que en Far from home ya se ha revelado la identidad de Spidey.

Con ello, Feige indicó que esta película nos transportará a una faceta nunca antes vista de Parker. “Creo que será totalmente diferente. (…) Ahora la gente sabe la identidad de Peter Parker. ¿A dónde nos llevará? Ya veremos”.

Claro está que los fanáticos han dejado saber su gran deseo por ver el spiderverse, en el cual entrañables actores de anteriores versiones tendrían un regreso triunfal, aunque momentáneo, en la nueva cinta del UCM.