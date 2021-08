Quentin Tarantino adaptaría First blood con Adam Driver como Rambo

Escrita por David Morrel, First blood es una novela de 1972 cuya adaptación cinematográfica llegó una década después, con Sylvester Stallone en el papel principal. La historia nos aproximó a Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam que libra una guerra individual contra el sheriff de un pueblo pequeño y sus ayudantes.

El éxito obtenido por el largometraje asentó la imagen de Stallone como estrella en Hollywood y permitió que se creara toda una franquicia en torno a su personaje. Ahora, según detalla Screen Rant, Quentin Tarantino conversó con el podcast The big picture, en donde admitió que le gustaría llevar aquella obra escrita nuevamente a la pantalla grande.

“Si solo quisiera hacer una buena película que supiera que sería buena, tomaría la novela de David Morrell First blood y haría la novela (sic). No la película que se hizo con First blood. Yo adaptaría la novela. Y Kurt Russell interpretaría al sheriff, y ( Adam Driver ) interpretaría a Rambo ”, precisó el aclamado cineasta.

“Cada vez que la leo, el diálogo es tan fantástico en la novela de David Morrell que lo estás leyendo en voz alta. Sería muy buena. Pero ahora quiero hacer más que eso. Pero si estuviera a punto de hacer una buena película, esa sería” , agregó.

Adam Driver es Maurizio Gucci en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Los comentarios de Tarantino giran en torno a los cambios que sufrió el texto literario al ser llevado a los cines, cuyo final fue el aspecto de variación más drástico. En concreto, el libro concluyó con la muerte de Rambo, mientras que -pese a que sí se grabó de esa manera- la cinta mostraba que el protagonista sobrevivió, hecho que permitió el desarrollo de futuras secuelas.