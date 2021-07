The good doctor, temporada 5: fecha de estreno confirmada para setiembre de 2021

The good doctor, serie médica que sigue la carrera y vida personal del Dr. Shaun Murphy (interpretado por Freddie Highmore), presentará este 2021 más capítulos.

Como vimos en la cuarta temporada, Shaun y Lea Dilallo (Paige Spara) tuvieron que lidiar con más de un problema, su separación por la pandemia de coronavirus, un embarazado y un trágico suceso: un aborto espontáneo.

En The good doctor 4x16, vimos cómo la frecuencia cardíaca de la bebé de la pareja se había desacelerado y sus pulmones no respondían a los medicamentos. Además, Lea había desarrollado un coágulo que no había sido detectado a tiempo. Finalmente, y pese a el trabajo de los médicos, su hija no pudo salvarse.

De esta manera, los episodios finales de The good doctor temporada 4 giraron en torno a cómo Shaun y Lea manejaban su pérdida. El momento clave de este ciclo fue cuando la joven le pidió a su novio que se casara con ella.

Fecha de estreno de la temporada 5 de The good doctor

En mayo, ABC renovó la ficción por otra temporada. Había cierta preocupación con respecto a cuándo regresaría, pero finalmente el día de su retorno ha sido confirmado. La temporada 5 de The good goctor se estrenará el lunes 27 de setiembre a las 10.00 p. m.

Con Lea proponiéndole matrimonio a Shaun, fanáticos esperan la realización de su boda y el proceso que esta conlleva. Así también, quieren saber qué pasará entre Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) y Alex Park (Will Yun Lee), personajes que confesaron su amor el uno por el otro en el final del cuarto ciclo.