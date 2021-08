Este 1 de agosto se celebrará el popular Día del Hombre Araña, en honor a la primera aparición de Peter Parker, Spidey, en Amazing Fantasy #15, que se publicó en el año 1962. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, Spider-Man ha sido uno de los personajes más icónicos de Marvel Comics durante 58 años, por lo que si deseas conocer un poco más acerca del héroe puedes explorar en el mundo de sus cómics. si te gustan más los videojuegos, también hay una gran variedad; y obviamente están la serie de películas que se han lanzado desde el año 2002.

Spider-man day. Foto: difusión

En conmemoración a esta fecha, Sony dedicará todos estos días a lo que llamarán el Spider-Man Week, para que los fans vean todas las películas del arácnido.

Sin embargo, lo que los fanáticos del arácnido más esperan es que este 1 de agosto se libere el primer tráiler de Spider-man no way home, ya que faltan solo cinco meses para su estreno y hasta el momento no se ha dado mayor información sobre su historia.

