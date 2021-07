Después de un impresionante paso por los cines, Rápidos y furiosos 9 ya está disponible en diversas plataforma de streaming. Su lanzamiento anticipado se produce un mes después de su proyección en salas.

Dirigida por Justin Lin, F9, como también es conocida, es la novena entrega de la saga liderada por Vin Diesel. Esta última película de la saga de acción, que cuenta con John Cena en el reparto, ofrece una descarga constante de adrenalina con todas las persecuciones de autos y acrobacias extremas, por las que es famosa en el mundo.

En la película también se rinde homenaje a Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico en 2013. El actor interpretó a Brian O’Conner en las primeras siete películas de Rápidos y furiosos.

Rápidos y furiosos 9 ya está disponible en varios streaming en Estados Unidos

Para ver de forma legal la película, el espectador deberá alquilarla a través de Amazon Prime Video, Vudu, FandangoNow, YouTube (Solo en Estados Unidos), Microsoft Movies y Apple TV.

F9: la saga ya está en portales online. Foto: Amazon Primve Video

Rápidos y furiosos ingresó a servicios de streaming. Foto: Microsoft movie

Una vez pagado el derecho, las plataformas darán un lapso de 15 días para la visualización libre. Una vez iniciada la película, normalmente tienes 48 horas antes de que expire el alquiler.

Rápidos y furiosos 9 llegará a Amazon Prime Video para Latinoamérica

Con el paso de la semanas, y tras lograr una importante taquilla en Asia y Estados Unidos, Rápidos y furiosos 9 llegará a Amazon Prime Video, tras la firma de un contrato de exclusividad entre Universal y el streaming.

Por lo pronto, se ha informado que Fast & furious 9 no será la única cinta bajo el sello de Universal que llegará a este servicio. Títulos como Sing 2, Old, Jurassic World: dominion y franquicias como Bourne, Love actually, Get out también podrán ser vistos. Hasta el momento no se han revelado cuándo estarán disponibles en nuestra región.