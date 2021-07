Gerard Butler demanda a productores de Olympus has fallen por 10 millones de dólares

De acuerdo con lo detallado por The Hollywood Reporter, Gerard Butler ha sentado una demanda dirigida a Nu Image, Millennium Media y Padre Nuestro Productions por los beneficios netos de la exitosa película de 2013 Objetivo: casa blanca —Olympus has fallen en inglés— , cuyo desempeño en la taquilla mundial asciende a los 170 millones de dólares, del cual el actor aduce no haber percibido nada.

El archivo, continúa el citado medio, también expone que fue un “plan integral y premeditado” para presuntamente esconder las ganancias obtenidas y privar a Butler de los beneficios netos, debido a lo establecido en los acuerdos con los distribuidores estructurados bajo el cual no habría obligación de declarar todos los ingresos brutos.

En ese sentido, según explica Deadline, el reclamo impuesto cita fraude, incumplimiento de contrato, infracción del pacto implícito de buena fe y trato justo, interferencia intencional en las relaciones contractuales y contabilidad, por lo que se espera un proceso judicial concreto.

“Los productores han ganado decenas de millones de dólares de Olympus, pero se niegan a pagar a Butler un centavo de los beneficios que se le prometieron en el acuerdo de las partes”, se expresa en las líneas oficiales compartidas por el portal mencionado anteriormente. Además, se añade que “los productores se embarcaron en un esquema diseñado para tergiversar flagrantemente las finanzas de la película a Butler, para que este creyera que no se debían tales pagos ”.

Asimismo, se señala que “no informaron de los beneficios de Olympus al Plan de Pensiones y Salud de los Productores del Gremio de Directores de América. Parece que el modus operandi de los productores es ocultar los beneficios de Olympus para quedarse con ellos”.

La noticia viene poco tiempo después de que un caso similar fuera presentado por Scarlett Johansson en contra de ‘La casa del ratón’, en el que se esgrime violación de contrato motivado por un intencional estreno simultáneo de Black Widow; es decir, que la cinta fue emitida a través de cine y mediante Disney Plus.