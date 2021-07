Kevin Feige está molesto con Disney por estreno de Black Widow en Disney+

Black Widow llegó a Disney+ entre ovaciones y críticas, y concluyó la larga espera de los fans para ver la primera película de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Durante su primer fin de semana consiguió recaudar 218,8 millones de dólares, pero la celebración de su éxito fue opacada por una demanda legal a Disney por parte de Scarlett Johansson.

Según dio a conocer The Wall Street Journal, el estreno simultáneo del film en la plataforma de streaming y cines selectos quebrantó el acuerdo que contemplaba importantes bonificaciones de taquilla para la actriz.

“Disney indujo intencionalmente el incumplimiento del acuerdo por parte de Marvel, sin justificación, para evitar que la señora Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel”, postula la demanda.

La cinta es la despedida de la protagonista de la franquicia. Foto: composición / Disney Plus

La complicada situación no solo ha enojado a los seguidores de la actriz y la franquicia, sino también al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, de acuerdo al exeditor de The Hollywood Reporter, Matt Belloni, en su boletín especial What I’m Hearing.

“[Feige es] un hombre de empresa y no es propenso a enfrentamientos corporativos ni a gritos. Pero me han dicho que está enojado y avergonzado”, fueron las sorprendentes revelaciones que acrecientan más la polémica alrededor de la contienda legal.

“Presionó a Disney contra el plan de lanzamiento para Black Widow, prefiriendo la exclusividad de la pantalla grande y no queriendo alterar a su talento. Y luego, cuando el problema explotó, la película comenzó a hundirse y el equipo de Johansson amenazó con un litigio, Feige quería que Disney arreglara las cosas con ella”, agregó.

La respuesta de Disney a la demanda de Scarlett Johansson

La actriz entabló una contienda legal contra la compañía. Foto: composición / Disney

La compañía no tardó en pronunciarse a través de un representante para Variety: “No hay ningún mérito en esta presentación. La demanda es especialmente triste y angustiosa por su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia”.

“Disney ha cumplido completamente con el contrato de la Sra. Johansson y, además, el lanzamiento de Black Widow en Disney+ con Premiere Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional, además de los $ 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha”, sentenció.