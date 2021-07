Amazon Prime Video incorporará dentro de su plataforma digital numerosos títulos en agosto de 2021 para la alegría de los suscriptores. Una de las novedades que estarán en el catálogo del streaming es toda la saga de películas de Neon Genesis Evangelion.

Recordemos que la franquicia lanzó cuatro películas que servirán a modo de resumen de la serie animada dirigida por Hideaki Anno y que cuentan con una mejora en la calidad de animación.

Las cintas de Evangelion llegarán en Amazon Prime Video el viernes 13 de agosto , y para acceder a ellas es necesario crearse una cuenta en el mismo servicio y pagar una mensualidad de S/ 16,99.

Shinji Ikari sigue a la deriva después de perder sus ganas de vivir, pero el lugar al que llega le enseña lo que significa la esperanza. Finalmente, el Proyecto Instrumentalidad se pone en marcha y WILLE, organización que sirve como una fuerza de oposición a NERV, hace un último y agotador esfuerzo para que la humanidad subsista.

Neon Genesis Evangelion, episodios 1-26 (disponible en Netflix)

Evangelion: death (true) 2 (disponible en Netflix)

The end of Evangelion (disponible en Netflix)

Evangelion: 1.0 you are (not) alone

Evangelion: 2.0 you can (not) advance

Evangelion: 3.33 you can (not) redo