Amazon Prime Video, estrenos agosto 2021: películas y series que llegan vía online

Miles de suscriptores están a la expectativa de todos los títulos que estarán disponibles en Amazon Prime Video en agosto de 2021. Una de las películas más esperadas es Cementerio de mascotas, clásico de terror que adapta uno de los libros de Stephen King.

También llegará la segunda temporada las películas anime Rebuild of Evangelion, dirigidas por Hideaki Anno, y que podrán ser vistas en la plataforma de streaming desde 13 de agosto.

A continuación, mencionamos la lista completa de todas las películas y series que llegarán en el mes de agosto de 2021 a través de Amazon Prime Video.

En julio no llegará ningún largometraje original a Amazon Prime Video, pero la plataforma ha licenciado algunos títulos interesantes, como la cinta de ciencia ficción El parque mágico y la película de terror Cementerio de mascotas. La lista para agosto es la siguiente:

Hasta el horizonte (1 de agosto)

Boss Level (4 de agosto)

Head bove water (6 de agosto)

El faro (8 de agosto)

Cementerio de animales (9 de agosto)

El parque mágico (9 de agosto)

Evangelion: 1.11 you are (not) alone (13 de agosto)

Evangelion: you can (not) advance (13 de agosto)

Evangelion: you can (not) redo (13 de agosto)

Evangelion: 3.0+1.01 thrice upon a time (13 de agosto)

La casa del caracol (20 de agosto)

Cats (22 de agosto)

Las aventuras del Dr. Dolittle (22 de agosto)

Pete, the cat: a very groovy christmas (27 de agosto)