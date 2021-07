What if...?: Marvel revela nuevo tráiler, figuras de acción y un póster de la serie animada

Tras el impactante adelanto de Shang-Chi, Marvel continúa promocionando sus producciones y esta vez es el turno de What if...?, la primera serie animada del UCM, que ya presentó un nuevo tráiler.

A través de Twitter, la cuenta oficial del programa publicó un video donde se puede ver a los distintos superhéroes del UCM, quienes se encuentran listos para iniciar una gran batalla.

Asimismo, al final del material, se volvió a anunciar la fecha de estreno de What if...? que será el miércoles 11 de agosto de 2021 y se lanzará a través de la plataforma online de Disney Plus.

Por su parte, el sitio Entertainment Weekly compartió un exclusivo póster de The Watcher y nuevas figuras de acción de Marvel Legends, en el que se muestra el aspecto final de algunos personajes como el Capitán América zombie.

Nuevo póster de The Watcher en What if...?. Foto: Entertainment Weekly

Figuras de acción de Marvel Legends. Foto: Entertainment Weekly

Doctor Strange de Marvel Legends en What if...?. Foto: Entertainment Weekly

La serie llegará será de manera semanal y, según algunos medios internacionales, tendrá un total de 10 episodios. Este sería el show con más capítulos que Marvel ha lanzado este año.

Reparto de voces para What if…?