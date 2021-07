‘Pretty little liars: original sin’ confirma a Bailee Madison como la nueva protagonista

Después de 11 años, la franquicia de Pretty little liars emocionará una vez más al público con una nueva serie spin-off dirigida por el creador de Riverdale y El mundo oculto de Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa.

Esta entrega se lanzará vía streaming en HBO Max y, tras meses sin actualizaciones del show, Bailee Madison anunció en su cuenta personal de Instagram que se unirá al elenco como una de las tres protagonistas.

“¿Quién está listo? Puede que sea una pequeña mentirosa, pero este secreto era algo que no podía guardar más. Estoy muy emocionada y agradecida, como de aquí a más allá de la Luna. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada de ser parte del mundo de Pretty little liars que están creando”, comentó la actriz.

Recordemos que a inicios de julio de 2021, Variety reveló que Chandler Kinney (Zombies 2) y Maia Reficco (Kally’s mashup) también estarían dentro de la producción. Ahora, con el grupo completado, el show promete ser muy diferente a su antecesora, ya que tendrá elementos más oscuros y seguirá una historia independiente.

Asimismo, el reboot se llamará Pretty Little Liars: original sin y, hasta la fecha, todavía no cuenta con una fecha exacta de estreno ni el total de episodios que tendrá, por lo que se deberá esperar un nuevo comunicado por parte de la producción.

Pretty little liars: original sin – sinopsis oficial

Hace veinte años, una serie de trágicos sucesos estuvieron a punto de destrozar el pueblo obrero de Millwood. Ahora, en el presente, un grupo de chicas adolescentes dispares se encuentra atormentado por un asaltante desconocido, quien les hará pagar por el pecado secreto que sus padres cometieron hace dos décadas.