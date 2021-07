Netflix busca fichar a Christopher Nolan: “Haré todo lo posible”, dice Scott Stuber

Christopher Nolan ha dejado en claro en múltiples ocasiones su desfavorable posición en torno a los estrenos simultáneos; es decir, lanzamientos en cines y a través del streaming. De hecho, confirma Collider, esa sería la razón por la que su relación con Warner Bros. Pictures sería incierta, la cual se habría originado a raíz del bajo desempeño de Tenet en las salas de proyección y la futura decisión de la productora en llevar sus proyectos a HBO Max.

No obstante, de acuerdo con lo reportado por Variety, Scott Stuber, film’s chief de Netflix, se ha mostrado muy interesado en llevar los próximos largometrajes del reconocido cineasta al catálogo de streamer. “Si (Nolan) presenta su nueva película, se trata de si podemos ser un hogar para ella y qué tendríamos que hacer para conseguirlo. Es un cineasta increíble. Haré todo lo posible. En este negocio he aprendido que hay que tener cero egos. Me golpean y me derriban y me vuelvo a levantar”, precisó al citado medio.

Tenet es una de las últimas producciones de Christopher Nolan en llegar a HBO Max. Foto: Warner Bros.

La inesperada declaración viene algún tiempo después que se confirmara un acuerdo multianual firmado entre la compañía de Reed Hastings y Amblin Partners, propiedad de Steven Spielberg. En torno a ello, Stuber dijo que espera contar con el aclamado realizador en la silla del director. “Me encantaría que hiciera películas como Los goonies o Indiana Jones para nosotros. Ha hecho ese tipo de grandes historias mejor que nadie”.

Pese a lo emocionante que pueda sonar este nuevo rumbo que la plataforma estaría dispuesta a recorrer, la verdad es que sus últimos esfuerzos no han logrado mantenerse como producciones memorables, pese a haber resaltado en importantes premiaciones. “Tenemos que ser más consistentes en hacer estas películas más relevantes culturalmente y ponerlas en el zeitgeist”, reconoce el destacado ejecutivo.

“Sabemos que el público está ahí para estas películas, pero quiero que la gente sienta ese impacto en sus conversaciones con amigos y colegas en las que digan ‘¿has oído hablar de esta película Old Guard?’ Lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho de forma consistente”, agregó.