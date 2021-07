House of Gucci: tráiler oficial, fecha de estreno y primeros afiches son presentados

A través de su cuenta oficial en YouTube, MGM ha lanzado el tráiler oficial de House of Gucci , su más reciente y esperada apuesta cinematográfica, cuyos roles principales caen sobre el reconocido actor Adam Driver, en el papel de Maurizio Gucci, y la multipremiada cantante Lady Gaga, quien dará vida a la exesposa del fallecido diseñador italiano Patrizia Reggiani.

El clip de poco más de dos minutos de duración no solo nos da un atisbo a la prometedora propuesta fílmica, sino que también nos muestra al resto de su brillante reparto, el cual está formado por Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino, Jack Huston y Reeve Carney.

Ello no ha sido la única actualización que se ha emitido, pues a través de la cuenta oficial en Twitter de la casa realizadora se han lanzado los afiches oficiales del largometraje , en los que vemos a algunas de las estrellas de Hollywood enfundadas en elegantes trajes. No obstante, quien ha llamado la atención de los fans, y de los medios, es Leto debido a la irreconocible transformación por la que ha pasado para personificar a uno de los miembros de la familia Gucci.

Lady Gaga es Patrizia Reggiani en The house of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Adam Driver es Maurizio Gucci en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Jared Leto en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Al Pacino en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Jeremy Irons en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

La película está basada en la novela The house of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour, and greed, escrita por Sara Gay Forden, en donde se relata cómo Reggiani fue juzgada y condenada a 29 años de prisión por ordenar el asesinato de su exmarido, en 1998. El juicio recibió una gran publicidad y la señora pasó a ser catalogada como ‘viuda negra’.

Por otro lado, ha trascendido que el filme es dirigido por Ridley Scott, reconocido por su trabajo en Gladiator y Blade runner, y quien funge también como productor junto a Giannina Scott —una colaboradora habitual—, Kevin J. Walsh y Mark Huffam. Asimismo, la producción ejecutiva está a cargo de Megan Ellison, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Aidan Elliott y Marco Valerio Pugini.

Con todo ello en mente, House of Gucci se perfila para ser una de las cintas más esperadas del 2021. Además, significa el regreso de Gaga a la pantalla grande, luego de su aclamada actuación en A star is born, por la que estuvo nominada a un premio Oscar; y un proyecto de gran envergadura para Driver, cuya más reciente y laureada interpretación fue en A marriage story, por la que estuvo también nominado a una estatuilla dorada.

En ese sentido, de acuerdo con lo confirmado por la propia MGM, el título tendrá un estreno exclusivo en cines el 24 de noviembre de este año.

House of Gucci – sinopsis oficial

House of Gucci se inspira en la espeluznante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci. A lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y, en última instancia, asesinato, vemos lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde llega una familia por el control.