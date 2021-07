Hawkeye: fecha de estreno y fotografía son reveladas por Marvel Studios

A pocos días del estreno de What if?, las próximas series del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en estrenarse en Disney Plus serán Hawkeye y Ms. Marvel.

Aunque no hay detalles acerca de la segunda, Marvel Studios reveló la fecha de estreno de Ojo de Halcón, show que tiene previsto estrenarse el 24 de noviembre de 2021 .

Además, la revista Entertainment Weekly mostró la primera imagen oficial de Hawkeye, en donde puede verse a Jeremy Renner al lado de Hailee Steinfeld, quien le dará vida a Kate Bishop.

Kate Bishop al lado de su más grande héroe, Clint Barton. Foto: Entertainment Weekly

“Kate es una joven de 22 años y es una gran fan de Hawkeye. Tiene unos modales maravillosamente molestos e igualmente encantadores. La relación crece a partir de eso, pero el mayor problema para Clint es Kate Bishop y la avalancha de problemas que ella trae a su vida”, expresó Renner al medio.

Originalmente, la serie de Hawkeye iba a estar lista para marzo de 2021, pero las grabaciones se pospusieron por la COVID-19. Ahora que su producción terminó en abril, podremos ver la serie en Disney Plus, en noviembre de este año.

¿Quién es Kate Bishop?

Creada por Allan Heinberg y Jim Cheung, el personaje de Kate Bishop apareció por primera vez en los cómics de Marvel en la década de 2000 en el título Young Avengers. En aquella historia, Clint Barton estaba muerto y Bishop tomó el relevo como la nueva Ojo de Halcón.

Sin embargo, en los próximos números, Clint Barton regresaría de la muerte y protagonizó con Kate Bishop una nueva serie de cómics escritos por Matt Fraction y David Aja, los cuales se publicaron entre 2012 y 2015.