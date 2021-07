El exorcista: director prepara una nueva trilogía con el regreso de Ellen Burstyn

El exorcista regresa. Después de 16 años de ausencia en la pantalla grande, una nueva trilogía de la famosa saga de terror se está preparando y promete devolver la gloria a la película que protagonizó Linda Blair en 1973.

Las cintas serán producidas por Blumhouse y estarán dirigidas por David Gordon Green, cineasta encargado de Halloween (2018) y Halloween kills (2021), largometrajes que cuentan con gran aceptación del público.

Según informa The New York Times, la secuela del Exorcista contará con el regreso de Ellen Burstyn , actriz de 88 años que volverá a interpretar el papel de Chris MacNeil, la madre de Regan en el primer filme, mientras que el protagonismo caerá en Leslie Odom Jr, quien obtuvo dos nominaciones al Oscar por su participación en One night in Miami.

El exorcista - fecha de estreno

Se espera que la primera cinta de la nueva trilogía se estrene el 13 de octubre de 2023, un año después de Halloween ends, la última entrega dirigida por Gordon Green

¿De qué trata El exorcista?

La historia adapta una novela de William Peter Blatty que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. La protagonista, Regan, es una joven víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana.

Aterrorizada, su madre la somete a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado. Por esto, acude a un sacerdote que le practica un exorcismo para liberarla de un poderoso demonio. El resultado: una de las películas de terror más emblemáticas de todos los tiempos.