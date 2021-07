Pokémon tendrá otro live action: animes a los que Netflix pondrá actores reales

Hace unos días, se compartió que Netflix está en un desarrollo temprano de una serie live action de Pokémon, popular franquicia japonesa.

De acuerdo a un reporte de Variety, el gigante de streaming está trabajando en esta producción junto al co-showrunner de Lucifer, Joe Henderson, como guionista y productor ejecutivo. Él es un conocido de la marca, ya que es una de las mentes creativas detrás de la serie éxito de Netflix protagonizada por Tom Ellis, la cual se está preparando para emitir su sexta y última temporada.

Si bien no hay mayor información de esta ficción, no es la primera serie de acción real que está preparando el streaming. Títulos anime como One Piece y Cowboy Bebop también alistan sus lives action.

Live action de Cowboy Bebop

La historia que sigue a Spike y su equipo mientras viajan a través de las fronteras del espacio trabajando como cazarrecompensas, estará disponible en el último trimestre de 2021. Tras ser anunciado, finalmente tenemos el primer adelanto del elenco de la serie sobre Cowboy Bebop.

El live action de One Piece

En marzo del 2020, los rumores de una adaptación real de One Piece por parte de Netflix fueron confirmados.

En primer instancia, esta noticia no gustó a los seguidores por todas las producciones en las que ha trabajado la plataforma, tales como Fullmetal Alchemist y Death Note, que no consiguieron la aceptación general.

Pero con el correr de los meses, se anunció que Eiichiro Oda, creador del manga, está involucrado en la película y supervisará su proceso, algo que trajo un poco de calma al fandom de One Piece. Por el momento, no tiene fecha de estreno.