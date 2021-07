Grey’s anatomy: Ellen Pompeo ganó confianza en su carrera gracias a su personaje Meredith

Grey’s anatomy es una de las series más longevas de la televisión. Varios personajes pasaron por los pasillos del Hospital Grey Sloan Memorial, dejando huella para la posteridad. Sin embargo, Ellen Pompeo se mantiene como protagonista del programa luego de 17 temporadas.

Mucho ha pasado desde que la actriz debutó como Meredith Grey, por lo que decidió participar en el podcast Instyle para hablar de los cambios que experimentó como persona a lo largo de los años.

Para la intérprete, la confianza en uno mismo es algo que viene con la edad. “Creo que hay algo que simplemente te golpea cuando cumples 50 y que literalmente no te importa. Ya no haces nada que no quieras hacer”, contó, agregando que su seguridad vino de la mano de la experiencia que adquirió como Pompeo.

“Puedo ver a la gente ahora en un entorno de trabajo y realmente ver cómo se están desempeñando. Sé cómo funcionan los sets y cuándo alguien está agotado. Sé cuándo alguien tiene miedo de hablar y sé cuándo alguien está aburrido y no contribuye. Sé cuándo un director está llamando. Puedo ver el comportamiento de la gente bastante claro”, precisó.

Foto: ABC

La actriz de 51 años explicó que aprendemos a apreciar lo que teníamos una vez que comienza a desvanecerse: “Te pasas toda la veintena criticándote (...) A los treinta todavía estás resolviéndolo. En los cuarenta, comienzas a sentirte tú mismo, y justo cuando comienzas a sentirte en tus cuarenta: cincuenta. Son como, ‘Oh, Dios mío. No me dejes. ¡Juventud, piel, vuelve!’, bromeó.

Grey’s anatomy - sinopsis oficial

El Grey Sloan Memorial Hospital es el escenario donde se desarrolla la vida de cinco jóvenes que, tras licenciarse en Medicina, empiezan un duro periodo de pruebas. La serie ha sido definida como una mezcla entre Urgencias y Sexo en Nueva York por el interés en las intrigas amorosas y en los casos médicos.