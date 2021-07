Constantine ya no aparecerá en Legends of tomorrow, afirma Matt Ryan

El mundo de John Constantine fue llevado a la pantalla chica por Matt Ryan en 2014. Tras una sola temporada, la serie fue cancelada, pero eso no fue motivo para que el detective dejase de aparecer en otros shows del Arrowverso.

Para alegría de los fans, Arrow y Legends of tomorrow lo presentaron como un personaje secundario recurrente. Ahora esto también llegó a su fin según las declaraciones del productor ejecutivo Phil Klemmer en la última edición de la Comic-Con:

“Al final, Constantine recorrerá su camino. Ha llegado el momento de que se separe de las Leyendas y de que yo me separe de John. Estoy muy emocionado de crear este nuevo papel en la serie y de divertirme con él, descubriendo cómo este nuevo personaje encaja y causa algunos problemas al equipo de superhéroes”.

Así es como el actor contó que volverá con un nuevo rol y esta vez como rival de Las leyendas del mañana. Solo queda esperar por nuevos detalles sobre la séptima temporada del programa, cuyo estreno está agendado para el próximo octubre.

¿Quién es John Constantine en DC Comics?

John Constantine a veces conocido como Hellblazer, es un personaje ficticio, un antihéroe, miembro y líder de la Liga de la Justicia Oscura de DC Comics. El personaje fue creado por Alan Moore y el dibujante Stephen Bissette para la serie The saga of the Swamp Thing en el número 37.