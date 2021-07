Netflix: todas las series, películas y animes que se van en agosto de 2021

Netflix incorpora nuevas series y películas dentro de su catálogo cada mes, pero también saca de su plataforma diferentes títulos que por mucho tiempo acompañaron a los usuarios.

Uno de los contenidos que se va del gigante de streaming es La leyenda del jinete sin cabeza, cinta protagonizada por Johnny Depp, quien le da vida a un agente que deberá descubrir al asesino serial en el pequeño pueblo Sleepy Hollow.

Asimismo, populares entregas como Winx club, El gran pez, Bleach e Initial D: special edition también dejan el servicio online, por lo que se deberá aprovechar en disfrutar de las producciones antes de su retiro.

A continuación, mencionamos todas las series, películas y animes que se irán de Netflix en agosto de 2021.

1 de agosto

Hinterland

Queen of no marriage

Holding the man

Rango

Justice, my foot!

Doubles cause trobles

Casino tycoon

Little dragon maiden

Weed on fire

Mad world

Regal academy

Bajos instintos

Penn and teller

Hero

A chinesse odyssey - parte 2

Love in the buff

El gran pez

Infernal affairs 3

Infernal affairs 2

Ten years

Initial D: special edition

Are we done yet?

Roll red roll

Cómo perder a un hombre en diez días

Soltero en casa

Mean girls 2

Pan

Operation ouch!

Road trip

Las vueltas de la vida

Christ, the lord

Collateral

Courageous

Facing the giants

The forger

The guest

In the heart of the sea

Jack Ryan: shadow recruit

V for vendetta

The true about the alcohol

La leyenda del jinete sin cabeza

Rampant

Pollice academy 2: their first assignment

Una vez en México

Hombres de negro

Love in a puff

Aussie gold hunters

The beginning and end of the universe

Bleach

Empire of the stars

Everyday miracles

Genius of the ancient world

Grand designers

Los tiempos de Pablo Escobar

Nurses who kill

Eurotrip

Save the last dance