La última carta de amor y películas que tienen una romántica misiva de protagonista

Con el tiempo, las cartas fueron reemplazadas por teléfonos y, recientemente, correos electrónicos y mensajes de texto. Pero todavía hay algunos que creen que las misivas son la mejor forma de expresar sus pensamientos, sobre todo cuando se habla del amor. Eso vemos en La última carta de amor, la nueva película de Netflix.

La adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre de Jojo Moyes se ha ganado el interés de los televidentes, quiénes en Perú ya la colocaron en el top 10 de películas y series más vistas en Netflix. Con la popularidad de The last letter from your lover, recordemos aquellas tramas que también tuvieron a una carta de protagonista de la historia.

Cartas a Julieta: Mientras está en Italia, Sophie (Amanda Seyfried) recibe una carta dirigida a Julieta. La remitente es Claire (Vanessa Redgrave), una mujer que trata de localizar a Lorenzo (Franco Nero), un amor de juventud. Sophie iniciará un viaje por la Toscana para encontrar a este antiguo amor.

PD: te amo: un esposo moribundo deja un montón de cartas para ayudar a su esposa a seguir adelante tras su partida. No solo los cronometra a la perfección, sino que también comprende exactamente cada fase por la que ella pasará.

La casa del lago: una historia sobre el tiempo y cómo este es la única conexión entre una pareja. Un buzón actuará como la única pieza de comunicación entre los dos protagonistas, interpretados por Sandra Bullock. una historia sobre el tiempo y cómo este es la única conexión entre una pareja. Un buzón actuará como la única pieza de comunicación entre los dos protagonistas, interpretados por Keanu Reeves

El diario de una pasión: En una residencia, un hombre (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Hamilton (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente.