James Gunn planteó crossover a Marvel y DC para juntar a Harley Quinn y Groot

Superman vs. The amazing spider man de 1978. Foto: Marvel/DC Comics

Ahora, en una entrevista con el canal de YouTube Jakes Takes, James Gunn ha confirmado que planteó un crossover entre Marvel y DC, con Harley Quinn y Groot de protagonistas. De hecho, detalló que la idea fue expuesta ante los representantes de ambas compañías -Kevin Feige, de Marvel Studios y Toby Emmerich, de Warner Bros- y ellos expresaron que les emociona dicha posibilidad.

“Realmente estaría feliz de hacer una película de Harley Quinn y Groot. No solo he pensado en eso, sino que de hecho les he hablado de eso a los directores de Marvel y DC. Es como si todo el mundo estuviera abierto a todo, pero si alguna vez pasara algo, ¿quién sabe? Pero la idea de poder unir a Marvel y DC en una película sería muy divertida para mí”, enfatizó.

“Sé que incluso es una idea emocionante para las propias cabezas de Marvel y DC . Es algo con lo que a todos nos gusta soñar, a pesar de que no sabemos si podemos atravesar la barrera a manera del muro de Berlín de abogados que tendríamos que afrontar para que algo así pasará. No lo sé. Pero sería genial”, añadió.

Si bien se ha presentado una situación muy concreta entre dos personajes específicos, en los cómics ya se han explorado diversas probabilidades como en Superman vs. The amazing spider man, cuya historieta salió en 1978 y marcó la primera vez que ‘El hombre de acero’ y el Hombre araña se unieron en batalla en contra de Lex Luthor y el Dr. Octopus.

En 1982, ambas editoriales mencionadas anteriormente publicaron The uncanny X-men and The new teen titans, en donde ambos grupos de superhéroes se juntaron para salvar al mundo de las manos de Darkseid. De esa manera, se sentó un precedente escrito que vio nuevas versiones en años siguientes y funge como una base de obra gráfica para lo que podríamos ver en un futuro en la pantalla grande.