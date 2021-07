James Bond está de regreso: No time to die alista estreno en cines con adelanto

No time to die, la última entrega de la serie de películas de James Bond, no ha estado exenta de retrasos. No obstante, contra viento y marea, la llegada a las salas de proyección del espía más famoso de la pantalla grande es inminente. En esa línea, a través del canal oficial del largometraje, se ha publicado un inesperado adelanto.

De hecho, el clip de 30 segundos de duración es una celebración del esperado regreso de Bond a los cines. De esa manera, esta cinta será la número 25 en la extensa franquicia, y la quinta protagonizada por Daniel Craig en el papel de 007, sin embargo, también será la última vez que veamos al actor en el entrañable papel. Con ello, según indican medios internacionales, se cierra un ciclo para la estrella de Hollywood desde su aparición en Casino Royale.

Según informa Screen Rant, No time to die continuará la historia del espía desde Spectre y tendrá a Léa Seydoux en su papel de Madeline Swan, el interés amoroso del protagonista en la película de 2015. Asimismo, ha trascendido que el reparto verá el regreso de Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes.

Además, se sabe que los nuevos ingresos al cast son Lashana Lynch, Ana de Armas y Rami Malek. En este caso, explica el citado medio, Lynch interpretará a la nueva 007, mientras que de Armas es una agente de la CIA que ayuda a Bond en su última misión. Por su parte, Malek interpretará al villano.

Por otro lado, ha trascendido que el encargado de la dirección del título es Cary Joji Fukunaga, quien comparte créditos en el guion junto a Neal Purvis, Robert Wade y Phoebe Waller-Bridge. Del mismo modo, se sabe que la película es producida por Craig, Chris Brigham, Andrew Noakes y David Pope.