Estrenos Amazon Prime Video, agosto 2021: películas y series que llegan al streaming

Como todos los meses, el servicio comparte con sus usuarios las novedades que presentará en las siguientes semanas. Con más de una historia que de seguro atrapará a los televidentes, entre sus lanzamientos más esperados está sin duda la saga rebuild de Evangelion.

Pero ese no es el único. Para los estrenos de agosto 2021 de Amazon Primer Video tenemos títulos como Boss level y Cementerio de animales. Toma nota de todos los lanzamientos que veremos en las próximas semanas.

27 de agosto: Pete, the cat: a very groovy christmas y Fernando, temporada 2

En el 2020, Amazon Prime Video anunció que a su catálogo llegarían las películas Rebuild of Evangelion, noticia que emocionó a los seguidores de la icónica historia. Fechadas para estar disponibles en enero pasado, cintas nunca vieron su estreno en el streaming.

Con el paso del tiempo, y con fanáticos preguntando más de una vez cuándo estarían en el servicio, Amazon confirmó que las tramas creadas por Hideaki Anno podrán ser vistas desde 13 de agosto.

Shinji Ikari sigue a la deriva después de perder sus ganas de vivir, pero el lugar al que llega le enseña lo que significa la esperanza. Finalmente, el Proyecto Instrumentalidad se pone en marcha y WILLE, organización que sirve como una fuerza de oposición a NERV, hace un último y agotador esfuerzo para que la humanidad subsista.

Las películas de la serie Rebuild de Evangelion

Rebuild de Evangelion cuenta con cuatro películas enfocadas en adaptar el conocido anime de la década de los noventa a la pantalla grande, pero con grandes diferencias para considerarlas como un reboot. Estas son:

Evangelion: 1.0 You are (not) alone - estrenada en 2007

Evangelion: 2.0 You can (not) advance - estrenada en 2009

Evangelion: 3.0 You can (not) redo - estrenada en 2012