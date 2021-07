Dexter: new blood revela su fecha de estreno en exclusivo tráiler

Luego de ocho años, Showtime trae de regreso al famoso asesino serial Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall, en una novena entrega titulada New blood que promete superar a sus anteriores sagas y arreglar la última parte que no agradó a todos los seguidores de la franquicia.

En esta reciente producción, el villano se hará llamar Jimmy Lindsay y seguirá con su obsesión por atrapar a nuevas víctimas. Asimismo, sus planes se llevarán a cabo en un pequeño pueblo al norte de Nueva York, Iron Lake, donde tendrá una relación amorosa con Angela Bishop (Julia Jones), la jefa de policía del lugar.

Para mantener con expectativas a los fans, se compartió en Youtube un segundo tráiler de la popular serie que explica parte de la vida de Dexter. En el video, se puede ver el día a día del asesino y cómo ahora trabaja en una tienda de armas, situación que lo motivaría a continuar con sus malévolas intenciones.

La temporada 9 de Dexter contará con un total de 10 episodios y se estrenará el 7 de noviembre de 2021 . Además, incorporará como parte de su elenco a dos nuevos actores: Clancy Brown como el antagonista principal y Jamie Chung en su papel de creador de podcasts relacionados a crímenes reales.

¿De qué trata Dexter?

Dexter es un forense especializado en análisis de salpicaduras de sangre del Departamento de Policía de Miami. No obstante, lo que pocos saben es que el protagonista es un psicópata que, al terminar su turno en la comisaría, busca a criminales cuestionables y los mata para satisfacer su particular moral.