¿Cielo rojo sangre tendrá parte 2?: director revela sus planes para la cinta de terror

Tras su reciente estreno en Netflix, Cielo rojo sangre se ha convertido en una de las películas de terror más populares de la conocida plataforma digital. La cinta dirigida por Peter Thorwarth se ganó los aplausos del público por su trama llena de suspenso y por el trágico final.

Pese a que el filme tuvo un cierre definitivo, muchos usuarios se preguntan si habrá una secuela de Blood red sky, por lo que el cineasta respondió a esa duda a través de una entrevista con el medio Daily Dead.

¿Cielo rojo sangre tendrá segunda parte?

Según mencionó Thorwarth, él no tiene intención de continuar con otro largometraje relacionado: “ Tal vez otra persona pueda dirigir la continuación , porque una vez que he hecho algo, siempre estoy buscando el próximo desafío”, indicó.

No obstante, esto no quiere decir que la franquicia haya terminado por completo, ya que, como es costumbre en Netflix, todo depende de los resultados que tengan las producciones una vez lanzadas, por lo que solo queda esperar cuánta acogida conseguirá Cielo rojo sangre en estas semanas.

Asimismo, el sitio Cinemaholic (vía Cultura Ocio) explicó que la trama podría expandirse debido a que la película de Thorwarth se enfoca solo en un caso y no se revelan muchos detalles sobre el origen de los vampiros.

“Hay espacio para explorar más, ya que no podemos estar seguros de que todos los vampiros están muertos al final de la película. La explosión aparentemente marca el final para la horda de vampiros, pero los no muertos no se dan por vencidos con facilidad. Existe la posibilidad de que un chupasangre se escape del radar militar y la secuela puede basarse en ello”, finalizó.

Cielo rojo sangre - sinopsis

La película nos lleva a conocer a Nadja (Peri Baumeister) y su hijo Elías (Carl Koch), quienes están por abordar un vuelo nocturno de Alemania a Nueva York. En pleno viaje, son sorprendidos por un grupo de terroristas, liderados por Berg (Dominic Purcell), que toman el control del avión.

Aquí vemos a la madre enfrentarse a dos problemas: primero, debe poner a salvo a Elías y segundo, evitar que los atacantes les hagan daño. Para esto, ella tiene una carta bajo la manga: es una vampira.